По всей Польше проходят митинги против ненависти и насилия: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

На митинге в Гданьске присутствует президент Европейского совета Дональд Туск

Реклама
Реклама

По всей Польше проходят марши против ненависти и насилия. Так поляки реагируют на вчерашнее покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, в результате которого он сегодня скончался в больнице. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

"Павел, мы будем защищать Гданьск и Польшу от ненависти и неуважения", - заявил на митинге в Гданьске президент Европейского совета Дональд Туск.

Реклама

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пригласил жителей столицы на встречу во Дворце культуры и науки. Анонс мероприятия появился еще до того, как стало известно о смерти Адамовича.

Подобные встречи проходят во многих городах по всей Польше.

Вчера, 13 января, вечером подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта Большого оркестра рождественской помощи.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции, им оказался 27-летний житель Гданьска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По информации издания, после совершения нападения он выкрикнул: "Привет! Меня зовут Стефан У., я невинно сидел в тюрьме, Гражданская платформа (ранее Адамович состоял в этой правящей на тот момент партии, - ред.) пытала меня, поэтому Адамович умер".

Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, митинг, мэр, гданьск, Павел Адамович
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
По всей Польше проходят митинги против ненависти и насилия: видео
По всей Польше проходят митинги против ненависти и насилия: видео
Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован: видео
Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован: видео
В Мексике подобранный на улице пес спас рабочего заправки: видео
В Мексике подобранный на улице пес спас рабочего заправки: видео
Мнение Что и где учить, чтобы быть на "ты" с искусственным интеллектом
Поглощение Goldcorp: создан крупнейший в мире золотодобытчик
Поглощение Goldcorp: создан крупнейший в мире золотодобытчик
В АВК прокомментировали решение суда в пользу Проминвестбанка
Продовольствие В АВК прокомментировали решение суда в пользу Проминвестбанка
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
По всей Польше проходят митинги против ненависти и насилия: видео
По всей Польше проходят митинги против ненависти и насилия: видео
В Греции учителя начальных классов подрались с полицией - фото
В Греции учителя начальных классов подрались с полицией - фото 20:50
Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото
Взрыв в иностранном районе Кабула: 4 погибли, 90 ранены - фото 20:28
Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован: видео
Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован: видео 20:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 