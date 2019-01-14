По всей Польше проходят митинги против ненависти и насилия: видео

По всей Польше проходят марши против ненависти и насилия. Так поляки реагируют на вчерашнее покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича, в результате которого он сегодня скончался в больнице. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

"Павел, мы будем защищать Гданьск и Польшу от ненависти и неуважения", - заявил на митинге в Гданьске президент Европейского совета Дональд Туск.

Реклама

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пригласил жителей столицы на встречу во Дворце культуры и науки. Анонс мероприятия появился еще до того, как стало известно о смерти Адамовича.

Подобные встречи проходят во многих городах по всей Польше.

Вчера, 13 января, вечером подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта Большого оркестра рождественской помощи.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции, им оказался 27-летний житель Гданьска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По информации издания, после совершения нападения он выкрикнул: "Привет! Меня зовут Стефан У., я невинно сидел в тюрьме, Гражданская платформа (ранее Адамович состоял в этой правящей на тот момент партии, - ред.) пытала меня, поэтому Адамович умер".