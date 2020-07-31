В Польше украли и обезглавили статую советского маршала Рокоссовского - фото
31.07.2020, 10:26
Константин Рокоссовский (Фото - скриншот из видео - YouTube)
В польском городе Легница обезглавили статую советского маршала Константина Рокоссовского, вандалов ищет полиция
В польском городе Легница украли, а затем обезглавили статую советского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
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30 июля пресс-служба музея меди в Легнице заявила в Facebook, что с их территории украли памятник Рокоссовскому.
В тот же день статую Рокоссовскому на одной из городских улиц нашли без головы. Сейчас полиция продолжает поиски тех, кто похитил и обезглавил памятник советскому маршалу.
- 3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
- 23 апреля сообщалось, что мэру Праги Зденеку Гржибу дали временную охрану из-за возможной угрозы со стороны России после демонтажа памятника Коневу.
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