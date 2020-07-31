В Польше украли и обезглавили статую советского маршала Рокоссовского - фото

В польском городе Легница обезглавили статую советского маршала Константина Рокоссовского, вандалов ищет полиция

В польском городе Легница украли, а затем обезглавили статую советского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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30 июля пресс-служба музея меди в Легнице заявила в Facebook, что с их территории украли памятник Рокоссовскому.

В тот же день статую Рокоссовскому на одной из городских улиц нашли без головы. Сейчас полиция продолжает поиски тех, кто похитил и обезглавил памятник советскому маршалу.

3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

23 апреля сообщалось, что мэру Праги Зденеку Гржибу дали временную охрану из-за возможной угрозы со стороны России после демонтажа памятника Коневу.

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Владислав Сердюк

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