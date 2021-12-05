В Польше задержали российский сухогруз. Капитан и двое членов экипажа были пьяны

В польском Гданьском заливе задержали российское торговое судно, которое сошло с курса и чуть не село на мель. Оказалось, что капитан и двое членов экипажа были сильно пьяны, сообщает RMF 24.

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Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря. Судно, которое без учета груза весит 8000 тонн, сошло с курса. Команда корабля не отвечала на запросы служб и руководства порта.

Когда оставалось полтора километра до берега, удалось установить контакт, и вернуть судно на якорную стоянку.

Позже на борт поднялись польские пограничники. Выяснилось, что члены экипажа находились в состоянии алкогольного опьянения: в крови капитана обнаружили один промилле, а у двух офицеров – по полтора.

28 декабря 2020 года у берегов Новой Земли обледенело и затонуло российское судно "Онега": на борту были 19 человек.

Владислав Сердюк

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