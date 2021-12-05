UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Польше задержали российский сухогруз. Капитан и двое членов экипажа были пьяны

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 14:48
В Польше задержали российский сухогруз. Капитан и двое членов экипажа были пьяны - Фото
Сухогруз (Иллюстративное фото - depositphotos.com)

В польском Гданьском заливе задержали российское торговое судно, которое сошло с курса и чуть не село на мель. Оказалось, что капитан и двое членов экипажа были сильно пьяны, сообщает RMF 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря. Судно, которое без учета груза весит 8000 тонн, сошло с курса. Команда корабля не отвечала на запросы служб и руководства порта.

Когда оставалось полтора километра до берега, удалось установить контакт, и вернуть судно на якорную стоянку. 

Позже на борт поднялись польские пограничники. Выяснилось, что члены экипажа находились в состоянии алкогольного опьянения: в крови капитана обнаружили один промилле, а у двух офицеров – по полтора.

  • 28 декабря 2020 года у берегов Новой Земли обледенело и затонуло российское судно "Онега": на борту были 19 человек.
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша корабль гданський залив
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 