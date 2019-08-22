В Праге облили красной краской памятник советскому маршалу: фото

Памятник Коневу в Праге (Фото: Deník N)

В Праге неизвестные вандалы залили красной краской постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пишет Denik N.

Памятник попадает под действия вандалов не впервые. Ранее это происходило, к примеру, в ноябре 2017 года и в мае 2018-го.

Сегодня, помимо красной краски, внизу постамента белой написали "Нет кровавому маршалу, мы не забудем" и дату - 1968 год. В полиции рассказали, что сообщение об инциденте получили утром. Для поиска вандалов намерены изучить следы и записи камер наблюдения.

Конев был командующим войсками, которые в 1945 году освободили Чехословакию.

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