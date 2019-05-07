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07.05.2019, 09:33

В Праге путинских "Ночных волков" встретили протестами

В Праге путинских "Ночных волков" встретили протестами - Фото
Ночные волки в Праге (фото - ЕРА)

Инцидент произошел у ворот Ольшанского кладбища

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Члены пропутинского российского байкерского клуба "Ночные волки", совершающие мотопробег по Европе, прибыли 6 мая в Прагу, где их встретили протестами. Об этом сообщает Radio Praha.

"Мотоциклисты направились на пражское Ольшанское кладбище, чтобы почтить память советских воинов. В церемонии принял участие депутат от партии социал-демократов Ярослав Фолдына и бывший депутат от компартии Марта Семелова", - отмечается в сообщении.

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У ворот кладбища "Ночных волков" встретили демонстранты, которые держали в руках флаги ЕС, США и НАТО. Протестующие развернули над стеной кладбища транспарант с напоминанием о союзе Сталина с Гитлером в начале Второй мировой войны и пакте Молотова-Риббентропа. Группы оппонентов отделяла друг от друга полиция.

Мотопробег совершается при поддержке официальных российских властей, байкеры известны своими крайне националистическими взглядами.

Лидер клуба Александр Залдостанов из-за открытой поддержки аннексии Россией Крыма фигурирует в санкционном списке США и ЕС. Из Чехии байкеры намерены отправиться в Германию, конечным пунктом их следования является Берлин.

1 августа 2018 года власти Словакии обеспокоены размещением в стране базы пропутинского клуба байкеров "Ночные волки".

 

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Теги: протесты, Ночные волки, прага
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