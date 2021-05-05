В прокуратуру Германии подали заявление против Лукашенко. Его обвиняют в применении пыток

Четыре немецких адвоката подали в Федеральную прокуратуру заявление против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Оно касается чрезмерного насилия, которое применяли беларуские силовики к мирным протестующим, не согласным с официальными результатами выборов президента. Об этом сообщает dpa.

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Адвокаты подали жалобу в Федеральную прокуратуру Германии в Карлсруэ о преступлениях против человечности от имени десяти клиентов, заявивших, что они стали жертвами пыток.

Клиенты сообщали о физическом насилии, лишении еды и сна, унижениях. Беларусы говорят, что их заставляли стоять на коленях со связанными руками в течение нескольких часов. По словам юристов, в результате у их подзащитных возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"В целом отношение государства [к ним] можно охарактеризовать как варварское", – заявили адвокаты.

Немецкое агентство отмечает, что концепция универсальной юрисдикции позволяет Германии преследовать в судебном порядке преступления, совершенные иностранцами в других государствах.

Михаил Кирилюк, лишенный лицензии беларуский адвокат, член оппозиционного Координационного совета рассказал в комментарии TUT.by, что заявление подано от имени десяти пострадавших от пыток беларусов

По его словам, пытки — настолько опасное преступление, что если они применяются в какой-либо стране, и при этом государственные власти не преследуют подозреваемых лиц, то, согласно Конвенции против пыток, которую подписала также и Беларусь, любая из стран-подписантов имеет право инициировать уголовное преследование подозреваемых в применении пыток.

Кирилюк отметил, что у немецкой стороны "есть ясность, что ввиду особенности беларуской системы госуправления такие действия невозможны без ведома и согласия первого лица".

Эксперты ООН получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси, когда их задерживали за участие в мирных акциях протеста. Также известно о шести пропавших без вести.

По данным образовательно-социального общественного объединения Звяно, во время протестов в Беларуси по меньшей мере пять человек были убиты и еще семеро находились в критическом состоянии в реанимации.

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Вадим Ребрина

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