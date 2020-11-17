В протестном микрорайоне Минска уже три дня нет воды. Местные подозревают месть Лукашенко
После аварии неизвестные установили в Новой Боровой три биотуалета, выкрашенные в цвета бело-красно-белого флага
В микрорайоне Минска Новая Боровая с населением около 15 000 человек уже три дня нет воды. Жители подозревают, что это месть власти за их оппозиционные настроения. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Вода пропала в воскресенье. Управляющая компания назвала причину: спиленный запорный вентиль. Минскводоканал рассматривает версию умышленного повреждения.
Сегодня, 17 ноября Минскводоканал сообщили, что восстановительные работы выполнены и теперь начинаются профилактические меры. Воды в Новой Боровой до сих пор нет.
Жителям подвозят цистерны с водой и устанавливают биотуалеты. По сообщению Радио Свобода, в полукилометре от жилых домов неизвестные привезли и установили три туалетных кабинки, выкрашенные в цвета бело-красно-белого флага. Это, по мнению издания, – косвенное подтверждение того, что спиленный вентиль – это провокация властей.
Жители микрорайона считают это местью за протестные настроения в квартале, сообщает Tut.by.
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