В протестном микрорайоне Минска уже три дня нет воды. Местные подозревают месть Лукашенко

После аварии неизвестные установили в Новой Боровой три биотуалета, выкрашенные в цвета бело-красно-белого флага

В микрорайоне Минска Новая Боровая с населением около 15 000 человек уже три дня нет воды. Жители подозревают, что это месть власти за их оппозиционные настроения. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Вода пропала в воскресенье. Управляющая компания назвала причину: спиленный запорный вентиль. Минскводоканал рассматривает версию умышленного повреждения.

Сегодня, 17 ноября Минскводоканал сообщили, что восстановительные работы выполнены и теперь начинаются профилактические меры. Воды в Новой Боровой до сих пор нет.

Жителям подвозят цистерны с водой и устанавливают биотуалеты. По сообщению Радио Свобода, в полукилометре от жилых домов неизвестные привезли и установили три туалетных кабинки, выкрашенные в цвета бело-красно-белого флага. Это, по мнению издания, – косвенное подтверждение того, что спиленный вентиль – это провокация властей.

Жители микрорайона считают это местью за протестные настроения в квартале, сообщает Tut.by.

8 ноября Марш народовластия в столице Беларуси закончился масштабными задержаниями. По предварительным данным правозащитного центр Вясна, было задержано 907 участников протестов.

15 ноября в Беларуси во время мирных акций протеста задержали 1127 человек.

Вадим Ребрина

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