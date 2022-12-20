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В распоряжении бундесвера есть всего 36 исправных САУ Panzerhaubitze 2000 – Bild

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 08:48
В распоряжении бундесвера есть всего 36 исправных САУ Panzerhaubitze 2000 – Bild - Фото
САУ Panzerhaubitze 2000 (фото — Bundeswehr, Jane Schmidt)

Только каждая третья самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в бундесвере находится в рабочем состоянии. Об этом со ссылкой на ранее конфиденциальный документ Министерства обороны Германии пишет Bild.

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На складах ФРГ на начало декабря находилось 105 таких САУ, в распоряжении военных – 73 из них, и только "около половины" из этих доступных для бундесвера PzH 2000 готовы к применению, указывает издание.

В результате имеется около 36 исправных САУ, отметили со ссылкой на документ журналисты.

Также лишь 18 гаубиц находились на момент составления отчета на заводском ремонте. Сколько из 36 действующих систем среди них, неясно.

Помимо этого, в составе флота только две из шести подлодок находятся в штатной эксплуатации, остальные на ремонте. Морские вертолеты Sea King и Sea Lion исправны всего на 19%, отмечается в отчете.

Также в войсках не хватает боеприпасов на 20 млрд евро, и в бюджете на 2023 год на поставки выделено всего 1,1 млрд евро.

На смену 40-летним истребителям Tornado придут американские F-35, но готов к использованию они будут не ранее 2028 года.

Читайте также: "10 000 снарядов хватит на два дня". В Берлине бьют тревогу – на складах мало боеприпасов 

Євген Пилипенко
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Германия вооружение артиллерия бундесвер военная помощь сау PzH 2000 Panzerhaubitze 2000
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