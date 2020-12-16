В разгар войны за Карабах. СМИ нашли связи главы СВР России с азербайджанским миллиардером

Во время войны в Нагорном Карабахе Россия самоустранилась от оказания помощи Армении. В это же время коллега президент РФ Владимира Путина, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пользовался имуществом азербайджанского миллиардера Года Нисанова. Об этом пишет расследовательский медиастартап Проект.

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Как выяснили журналисты Проекта, в самый разгар карабахского конфликта Нарышкин регулярно приезжал поплавать в личном бассейне Нисанова и вместе со своей семьей неоднократно летал на VIP-самолете азербайджанского магната Gulfstream G65.

Также Нисанов активно участвовал и в жизни членов семьи директора СВР. В частности, он трудоустроил дочь Нарышкина Веронику в одну из своих компаний – Инвестиционную группу "Сигма", а также организовал ее 30-летие: свой юбилей Вероника Нарышкина отмечала на корабле Нисанова вместе с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой.

Еще одним звеном, связывающим нынешнее правительство РФ с азербайджанской стороной, стало партнерство Нисанова, практикующего юриста, со своим коллегой Ильгамом Рагимовым – близким другом Путина со времен студенчества, пишет Проект.

По словам журналистов, дружба главы России с бакинским юристом Рагимовым продолжается и сейчас – во время встреч последний регулярно говорит с Путиным о проблемах Нагорного Крабаха, доводя до внимания лидера страны свою позицию.

14 октября вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянский военный объект – российская сторона никак не отреагировала на это, несмотря на обязательство оказать Армении помощь по ОДКБ.

31 октября премьер Армении Никол Пашинян направил президенту РФ письмо с просьбой о помощи – в Кремле ответили, что будут помогать только если боевые действия начнутся на армянской территории.

19 ноября Путин заявил, что Нагорный Карабах не был признан мировым сообществом, поэтому Азербайджан возвращал свои территории согласно международному праву.

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Дарья Мостовая

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