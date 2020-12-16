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В разгар войны за Карабах. СМИ нашли связи главы СВР России с азербайджанским миллиардером

16.12.2020, 12:52
В разгар войны за Карабах. СМИ нашли связи главы СВР России с азербайджанским миллиардером - Фото
Сергей Нарышкин (фото - Максим Шипенков_ЕРА)

Во время войны в Нагорном Карабахе Россия самоустранилась от оказания помощи Армении. В это же время коллега президент РФ Владимира Путина, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пользовался имуществом азербайджанского миллиардера Года Нисанова. Об этом пишет расследовательский медиастартап Проект.

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Как выяснили журналисты Проекта, в самый разгар карабахского конфликта Нарышкин регулярно приезжал поплавать в личном бассейне Нисанова и вместе со своей семьей неоднократно летал на VIP-самолете азербайджанского магната Gulfstream G65.

Также Нисанов активно участвовал и в жизни членов семьи директора СВР. В частности, он трудоустроил дочь Нарышкина Веронику в одну из своих компаний – Инвестиционную группу "Сигма", а также организовал ее 30-летие: свой юбилей Вероника Нарышкина отмечала на корабле Нисанова вместе с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой.

Еще одним звеном, связывающим нынешнее правительство РФ с азербайджанской стороной, стало партнерство Нисанова, практикующего юриста, со своим коллегой Ильгамом Рагимовым – близким другом Путина со времен студенчества, пишет Проект.

По словам журналистов, дружба главы России с бакинским юристом Рагимовым продолжается и сейчас – во время встреч последний регулярно говорит с Путиным о проблемах Нагорного Крабаха, доводя до внимания лидера страны свою позицию.

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Дарья Мостовая
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