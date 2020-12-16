В разгар войны за Карабах. СМИ нашли связи главы СВР России с азербайджанским миллиардером
Во время войны в Нагорном Карабахе Россия самоустранилась от оказания помощи Армении. В это же время коллега президент РФ Владимира Путина, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пользовался имуществом азербайджанского миллиардера Года Нисанова. Об этом пишет расследовательский медиастартап Проект.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Как выяснили журналисты Проекта, в самый разгар карабахского конфликта Нарышкин регулярно приезжал поплавать в личном бассейне Нисанова и вместе со своей семьей неоднократно летал на VIP-самолете азербайджанского магната Gulfstream G65.
Также Нисанов активно участвовал и в жизни членов семьи директора СВР. В частности, он трудоустроил дочь Нарышкина Веронику в одну из своих компаний – Инвестиционную группу "Сигма", а также организовал ее 30-летие: свой юбилей Вероника Нарышкина отмечала на корабле Нисанова вместе с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой.
Еще одним звеном, связывающим нынешнее правительство РФ с азербайджанской стороной, стало партнерство Нисанова, практикующего юриста, со своим коллегой Ильгамом Рагимовым – близким другом Путина со времен студенчества, пишет Проект.
По словам журналистов, дружба главы России с бакинским юристом Рагимовым продолжается и сейчас – во время встреч последний регулярно говорит с Путиным о проблемах Нагорного Крабаха, доводя до внимания лидера страны свою позицию.
- 14 октября вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянский военный объект – российская сторона никак не отреагировала на это, несмотря на обязательство оказать Армении помощь по ОДКБ.
- 31 октября премьер Армении Никол Пашинян направил президенту РФ письмо с просьбой о помощи – в Кремле ответили, что будут помогать только если боевые действия начнутся на армянской территории.
- 19 ноября Путин заявил, что Нагорный Карабах не был признан мировым сообществом, поэтому Азербайджан возвращал свои территории согласно международному праву.
Читайте также: Прощай, ОДКБ! Военный блок России провалил экзамен на существование
Комментарии