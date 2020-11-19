Путин вспомнил о международном праве: Карабах – неотъемлемая территория Азербайджана

Президент РФ Путин также считает, что Россия выполнила свои обязательства перед Арменией

Нагорный Карабах не был признан независимым мировым сообществом, а потому Азербайджан, согласно международному праву, возвращал свои территории. Об этом заявил в общении с журналистами президент государства-оккупанта России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

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"Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, но и всё мировое сообщество считало азербайджанской территорией", – сказал он.

Путин считает, что из-за непризнания Арменией независимости региона "Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территории".

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Он также заявил, что Россия выполнила свои обязательства перед Арменией по Договору о коллективной безопасности.

"Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны – участницы этого договора. На территорию Армянской Республики никто не покушался. И это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях", – сказал он.

В 2014 году Россия оккупировала Крым, нарушив нормы международного права. Захват полуострова не признается международным сообществом. Генассамблея ООН принимала несколько резолюций, в которых признавала Крым территорией Украины и призывала РФ вывести освободить полуостров.

27 сентября вспыхнули активные бои в Нагорном Карабахе, который десятки лет является предметом территориального спора Армении и Азербайджана.

В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему, Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

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Марк Сировой

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