В РБ не хотят интеграции в РФ и призывают говорить на нацъязыке

Фото: Facebook/Partyja.BNF

Партия Белорусский народный фронт объявила 2019 год годом белорусского языка в стране и призвала добиваться с его помощью настоящей независимости от России. Об этом говорится в заявлении на сайте БНФ.

"В последние месяцы российские политики настроены воплотить в жизнь идею о "союзном государстве". Пока эта идея будет жить, для Беларуси существует угроза аншлюса и инкорпорации в состав РФ", - говорится в сообщении.

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В партии считают, что "выбор в пользу белорусского языка - это выбор в пользу национального государства", ведь пока белорусы пользуются в обиходе русским языком, "всегда есть опасность того, что сюда придут российские танки чтобы защитить русскоязычных".

В этой связи, в БНФ призвали власти Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают "межнациональную вражду" и на государственном уровне поддерживать программы развития белорусской культуры и образования на национальном языке.

14 декабря 2018 года Лукашенко заявлял, под предлогом "глубокой интеграции" Москва пытается включить Беларусь в состав России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске.

Позже президент уже заявил, что разговоры об объединении с РФ "глупые и притянуты за уши".