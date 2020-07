В рекламе Трампа фотографией с Майдана проиллюстрировали "хаос и насилие"

Реклама размещена от имени Facebook-аккаунта Evangelists for Trump

Аккаунт в Facebook Евангелисты за Трампа (Evangelists for Trump) распространяет предвыборную рекламу Дональда Трампа с использованием фото с киевского Майдана 2014 года, которое в рекламе использовано в качестве иллюстрации "хаоса и насилия". Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно информации из Библиотеки рекламы Facebook, эта публикация размещена от имени страницы Evangelists for Trump, а оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC. Показ рекламы запущен 21 июля. Потенциальное охват может составить более 1 млн человек.

Бывший спикер Хиллари Клинтон, соучредитель компании AccountableTech Джесси Лерих обратил на это внимание в своем Twitter. "Новое объявление Трампа о хаосе и насилии изображает полицейского, на которого нападают протестующие... Только это фотография из Киева 2014 года, когда бандиты Януковича пытались подавить демократическое восстание", - написал он.

