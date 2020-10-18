В резиденции Папы в Ватикане подтвердили случай заражения коронавирусом

Заболевшего изолировали вместе с контактными лицами, сам Папа римский пока здоров

В Доме Св. Марфа (резиденция Папы – ред.) был выявлен случай заболевания COVID-19 – положительный тест дал один из мужчин, проживающих на территории резиденции. Симптомов болезни он не проявлял, сейчас его отправили в изоляцию вместе с теми, с кем он общался, пишет Reuters.

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Всего в городе-государстве с начала эпидемии было выявлено десять заболевших коронавирусом, трое из которых уже выздоровели.

При этом, сам Папа римский Франциск пока здоров и в субботу, 17 октября, принимал у себя в резиденции трех посетителей, а также общался с местными полицейскими. Сообщается, что много лет назад Папе удалили в Аргентине часть легкого, поэтому сейчас он уделяет особенное внимание здоровью, еженедельно тестируясь на COVID-19.

3 марта 2020 года Папа сдавал тест на коронавирус – он оказался отрицательным.

28 марта Папа Франциск на пустой площади Святого Петра помолился о прекращении пандемии COVID-19.

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Дарья Мостовая

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