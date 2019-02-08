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08.02.2019, 13:02

В РФ требуют уничтожить американские установки МК-41 в Румынии

В РФ требуют уничтожить американские установки МК-41 в Румынии - Фото
Пуск ракеты из МК-41 (скрин из видео)

По мнению России, это поможет вернуться к условиям договора, подписанного до ДРСМД

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Россия потребовала от США уничтожить на румынском флоте пусковые установки MK-41. Об этом пишет Радио Свобода

Это позволит, считают в РФ, вернуться к условиям договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, который подписали до ДРСМД.

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МК-41 - корабельная установка вертикального пуска для управляемых ракет, произведенная в США. 

Ранее США и Россия вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Вслед за этим в РФ заявили, что будут работать над новой ракетой Калибр.

Отреагировала и Германия: двое депутатов Бундестага предложили "убрать" российские ракеты за Урал, и тем самым привлечь к решению вопроса Китай и Японию.

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Теги: Россия, впк, рсмд, мк-41
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