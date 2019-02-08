В РФ требуют уничтожить американские установки МК-41 в Румынии

Пуск ракеты из МК-41 (скрин из видео)

Россия потребовала от США уничтожить на румынском флоте пусковые установки MK-41. Об этом пишет Радио Свобода.

Это позволит, считают в РФ, вернуться к условиям договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, который подписали до ДРСМД.

Реклама

МК-41 - корабельная установка вертикального пуска для управляемых ракет, произведенная в США.

Ранее США и Россия вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Вслед за этим в РФ заявили, что будут работать над новой ракетой Калибр.

Отреагировала и Германия: двое депутатов Бундестага предложили "убрать" российские ракеты за Урал, и тем самым привлечь к решению вопроса Китай и Японию.