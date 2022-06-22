В России произошел взрыв на складе боеприпасов: погибли четыре человека

В воинской части в поселке Барсово Владимирской области, РФ, в результате детонации снаряда на складе боеприпасов погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителя отделения скорой помощи.

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Среди погибших – трое военнослужащих, один работник склада.

Представитель скорой помощи добавил, что пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Эвакуацию жителей поселка проводить не планируется, сообщили агентству в администрации Киржачского района. Возгорание якобы потушено. Обстоятельства произошедшего выясняет военная прокуратура.

В округе рассказали, что при проведении разгрузочно-погрузочных работ якобы произошла самопроизвольная детонация боеприпаса.

Утром 22 июня в городе Новошахтинск Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Вадим Ребрина

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