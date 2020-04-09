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В России резко выросло число заболевших COVID-19

В России резко выросло число заболевших COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
09.04.2020, 13:30

В России за день выявлено 1459 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии - 10 131 заболевший


В России резкий скачок подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших превысило 10 000. Об этом сообщает сайт правительства РФ о борьбе с коронавирусом.

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По данным на 10:45 9 апреля, в России зафиксирован 10 131 случай COVID-19, из них 1459 были подтверждены за последние сутки. От болезни умерло 76 человек, за сутки - 13. Выздоровело 698 человек.

Россия учитывает в статистике и заболевших в оккупированном Крыму. Там сообщается о 33 заболевших и семи выздоровевших.

Более половины случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6698, на столицу России приходится и почти половина летальных случаев - 38.

  • На утро 9 апреля в Украине выявлено 1892 случая, 57 человек умерли, 45 выздоровели.
  • За прошедшие сутки в Киеве выявлен 41 новый случай COVID-19.

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Денис Юдин
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