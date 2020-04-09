В России резко выросло число заболевших COVID-19

В России резкий скачок подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших превысило 10 000. Об этом сообщает сайт правительства РФ о борьбе с коронавирусом.
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По данным на 10:45 9 апреля, в России зафиксирован 10 131 случай COVID-19, из них 1459 были подтверждены за последние сутки. От болезни умерло 76 человек, за сутки - 13. Выздоровело 698 человек.
Россия учитывает в статистике и заболевших в оккупированном Крыму. Там сообщается о 33 заболевших и семи выздоровевших.
Более половины случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6698, на столицу России приходится и почти половина летальных случаев - 38.
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