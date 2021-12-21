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В России учатся делать братские могилы: просят заготовить мешки и гробы – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 13:25
В России учатся делать братские могилы: просят заготовить мешки и гробы – фото - Фото
Могилы неизвестных в ОРДЛО (фото — сайт боевиков)

В России детально разработали инструкцию по быстрому созданию братских могил на случай чрезвычайных ситуаций или войны. Документ размещен на сайте МЧС России, он был принят в сентябре 2021 года и вступит в силу 1 февраля следующего.

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Авторы рекомендаций пишут о необходимости формирования группы людей для сбора, доставки и захоронения трупов. Затем, по инструкции, нужно выбрать место для братской могилы с учетом наличия жилых построек, рельефа местности и близости подземных вод.

В стандарте указана просьба для местных властей – подготовиться заранее: запастись гробами, патологоанатомическими мешками и дезинфекторами.

В документе указаны подробности о количестве времени для создания братской могилы, о ее размерах и о технике, которую нужно использовать для раскопок.

В МЧС РФ расписали подробный механизм работы для создания братской могилы от разработки котлована и раскладки тел до засыпки рядов умерших. В качестве примера привели ситуацию, когда нужно похоронить тысячу человек в течение суток.

Фото – МЧС России

Фото – МЧС России

Фото – МЧС России
  • 15 ноября Россия передала помощнику госсека США свои проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО.
  • Вчера МИД РФ выложил в открытый доступ эти проекты. Полный текст проектов можно прочесть здесь
  • Россия перешла к прямым угрозам НАТО: в Москве обещают "перейти в режим создания контругроз", если Альянс отвергнет ее требования по "гарантиям безопасности". 

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Яна Катасонова
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захоронение гроб могила инструкция братская
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