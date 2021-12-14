50% россиян считают "инициаторами" обострения на Донбассе США и НАТО – опрос Левада-Центра

Более 75% россиян не исключают, что обострение на Востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну с Россией, однако только 3% считают, что это неизбежно. При этом 50% называют "инициаторами" обострения на Донбассе США и НАТО. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного российским Левада-Центром.

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Социологи спросили россиян, может ли, по их мнению, "напряженность" на Востоке Украины перерасти в войну с РФ – суммарно более 75% опрошенных не исключают такого сценария.

3% считают, что это произойдет неизбежно, 36% – вполне вероятно, 38% – маловероятно, 15% – совершенно исключают такую вероятность.

Также у россиян спросили, кто, по их мнению, является "инициатором" обострения. 50% опрошенных считают, что это США и другие страны НАТО. 16% ответили, что "инициатором" эскалации была Украина, 3% – террористические организации ДНР и ЛНР. Только 4% ответили, что эскалацию инициировала Россия.

При этом приверженцев версии о причастности США и НАТО больше среди россиян старше 55 лет – так считают 61% опрошенных. Среди респондентов от 18 до 24 лет такой ответ дали 24%.

В причастность к эскалации России и террористов ЛНР и ДНР одинаково не верят опрошенные всех возрастов – так отвечали 2-4% респондентов.

Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2021 года на дому в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Всего опросили 1603 человек. Статистическая погрешность – от 1,5% до 3,4%.

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Оксана Житнюк

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