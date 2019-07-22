В Санкт-Петербурге убили известную гражданскую активистку - СМИ

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В Санкт-Петербурге убили гражданскую активистку, выступавшую за права ЛГБТ, Елену Григорьеву. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

По его словам, Григорьева участвовала в акциях "демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений".

По информации российского издания Фонтанка, тело Григорьевой было найдено 21 июля в нескольких сотнях метров от ее дома. Ее восемь раз ударили ножом.

Сначала издание написало, что в убийстве подозревается 40-летний житель Башкортостана, однако позже, ссылаясь на Следственный комитет РФ, сообщило, что подозреваемых в деле пока нет.

Идрисов говорит, что в последнее время Григорьева подвергалась насилию и сталкивалась с угрозами убийством. По его словам, активистка обращалась с этой информацией в полицию, однако "заметной реакции полицейских не было".

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что притеснения ЛГБТ приводят к ослаблению общественного здоровья.

Недавно лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что у партии нет единой партийной позиции по вопросам легализации каннабиса и однополых браков.