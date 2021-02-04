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В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против России за Навального

04.02.2021, 12:16
В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против России за Навального - Фото
Алексей Навальный (Фото: ЕРА)

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио вместе с пятью представителями от демократов внесли в Сенат США законопроект о наложении санкций против ряда чиновников из России в связи с отравлением и посадкой российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Рубио. 

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Законопроект предписывает администрации президента США Джо Байдена определить, нарушил ли Кремль законы Соединенных Штатов, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Помимо этого, сенаторы требуют составить отчет об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, а также о личном богатстве, накопленном коррупционной деятельностью президента Владимира Путина и его ближайшего окружения.

"Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность возложит на Путина и его головорезов плату за их коррупцию и преследование противников", – говорит Рубио.

Читайте также: Евросоюз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального

Станислав Стороженко
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