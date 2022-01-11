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В Сенате США обратились к Байдену. Просят не удовлетворять неприемлемые требования Путина

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 10:44
В Сенате США обратились к Байдену. Просят не удовлетворять неприемлемые требования Путина - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий написали письмо американскому президенту Джо Байдену с призывом не соглашаться на геополитические требования России. Письмо опубликовано на сайте Сената.

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Сенаторы считают, что президент России Владимир Путин требованиями об отказе брать Украину в НАТО и убрать войска Альянса из Восточной Европы пытается воссоздать свою сферу влияния.

По их мнению, при создании такой сферы влияния Путин сможет "принуждать и запугивать" Украину, Грузию, Молдову, страны Балтии, Польшу и Румынию.

"Крайне важно, чтобы США продемонстрировали нашу решимость и отказались удовлетворить неприемлемый список требований Путина", – говорится в письме.

Сенаторы поддерживают координацию США и союзников для решительного ответа на "балансирование Путина на грани войны". Перед переговорами РФ с Западом они подчеркнули двухпартийную поддержку таких положений:

- Россия не имеет права вето на расширение НАТО, это будут решать исключительно сами члены НАТО;

- США и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий об Украине без Украины", что также следует применять к Грузии;

- Дверь к членству в НАТО остается открытой для европейских стран, которые готовы взять на себя обязательства, связанные с членством, и чье членство способствует безопасности;

-  Для сдерживания российской агрессии НАТО следует рассмотреть возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге, включая страны Балтии, Польшу и регион Черного моря;

- Необходима дополнительная помощь в обеспечении безопасности Украины и стран Восточной Европы, находящихся под угрозой агрессии РФ;

- США и союзникам следует ввести санкции против Путина и его окружения, пока они продолжают угрожать безопасности государств Восточной Европы.

Под письмом подписались сенаторы: Марко Руби, Том Тиллис, Джони Эрнст, Майкл Раундс, Джон Барассо, Джин Шахин, Кристофер Кунс, Джеффри Меркли, Кори Букер.

Читайте также разбор от LIGA.net"России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ

Марк Сировой
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