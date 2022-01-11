В Сенате США обратились к Байдену. Просят не удовлетворять неприемлемые требования Путина

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий написали письмо американскому президенту Джо Байдену с призывом не соглашаться на геополитические требования России. Письмо опубликовано на сайте Сената.

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Сенаторы считают, что президент России Владимир Путин требованиями об отказе брать Украину в НАТО и убрать войска Альянса из Восточной Европы пытается воссоздать свою сферу влияния.

По их мнению, при создании такой сферы влияния Путин сможет "принуждать и запугивать" Украину, Грузию, Молдову, страны Балтии, Польшу и Румынию.

"Крайне важно, чтобы США продемонстрировали нашу решимость и отказались удовлетворить неприемлемый список требований Путина", – говорится в письме.

Сенаторы поддерживают координацию США и союзников для решительного ответа на "балансирование Путина на грани войны". Перед переговорами РФ с Западом они подчеркнули двухпартийную поддержку таких положений:

- Россия не имеет права вето на расширение НАТО, это будут решать исключительно сами члены НАТО;

- США и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий об Украине без Украины", что также следует применять к Грузии;

- Дверь к членству в НАТО остается открытой для европейских стран, которые готовы взять на себя обязательства, связанные с членством, и чье членство способствует безопасности;

- Для сдерживания российской агрессии НАТО следует рассмотреть возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге, включая страны Балтии, Польшу и регион Черного моря;

- Необходима дополнительная помощь в обеспечении безопасности Украины и стран Восточной Европы, находящихся под угрозой агрессии РФ;

- США и союзникам следует ввести санкции против Путина и его окружения, пока они продолжают угрожать безопасности государств Восточной Европы.

Под письмом подписались сенаторы: Марко Руби, Том Тиллис, Джони Эрнст, Майкл Раундс, Джон Барассо, Джин Шахин, Кристофер Кунс, Джеффри Меркли, Кори Букер.

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Марк Сировой

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