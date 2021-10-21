В сентябре РФ запустила спутник-шпион Космос-2551. Смотрите, как красиво он сгорает: видео
21.10.2021, 12:51
Спутник связи типа Стрела-2М (Фото: Wikipedia)
Недавно запущенный российский спутник-шпион Космос-2551, который не вышел на расчетную орбиту, сгорел в атмосфере 21 октября. Его огненные последние секунды наблюдали более 80 очевидцев на среднем западе США, сообщает сайт space.com.
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Возгорание объекта зафиксировано 21 октября в 07:43 утра по Киеву.
Вот видео очевидца из городка Форт-Грейшет в штате Мичиган:
Астроном Джонатан Макдауэлл сообщил в Twitter, что на кадрах – разрушение Космоса-2551.
- 24 апреля 2021 года пропагандистский российский ресурс ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США NORAD сообщил, что у России сгорел военный спутник Меридиан 2. До этого 3 апреля спутник РФ Космос-2525 сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.
- 22 сентября командующий американскими Космическими силами Джон Рэймонд заявил, что угроза от военных спутников России и Китая реальна, и если тактика сдерживания противника не сработает, США "придется драться" в околоземном пространстве.
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