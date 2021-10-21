UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В сентябре РФ запустила спутник-шпион Космос-2551. Смотрите, как красиво он сгорает: видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 12:51
В сентябре РФ запустила спутник-шпион Космос-2551. Смотрите, как красиво он сгорает: видео - Фото
Спутник связи типа Стрела-2М (Фото: Wikipedia)

Недавно запущенный российский спутник-шпион Космос-2551, который не вышел на расчетную орбиту, сгорел в атмосфере 21 октября. Его огненные последние секунды наблюдали более 80 очевидцев на среднем западе США, сообщает сайт space.com.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Возгорание объекта зафиксировано 21 октября в 07:43 утра по Киеву.

Вот видео очевидца из городка Форт-Грейшет в штате Мичиган:

Астроном Джонатан Макдауэлл сообщил в Twitter, что на кадрах – разрушение Космоса-2551.

В сентябре РФ запустила спутник-шпион Космос-2551. Смотрите, как красиво он сгорает: видео
  • 24 апреля 2021 года пропагандистский российский ресурс ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США NORAD сообщил, что у России сгорел военный спутник Меридиан 2. До этого 3 апреля спутник РФ Космос-2525 сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.
  • 22 сентября командующий американскими Космическими силами Джон Рэймонд заявил, что угроза от военных спутников России и Китая реальна, и если тактика сдерживания противника не сработает, США "придется драться" в околоземном пространстве.

Читайте также: В атмосфере сгорел военный спутник РФ, отслеживавший ракеты США 

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутник космос Космос-2551
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 