В сентябре РФ запустила спутник-шпион Космос-2551. Смотрите, как красиво он сгорает: видео

Недавно запущенный российский спутник-шпион Космос-2551, который не вышел на расчетную орбиту, сгорел в атмосфере 21 октября. Его огненные последние секунды наблюдали более 80 очевидцев на среднем западе США, сообщает сайт space.com.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Возгорание объекта зафиксировано 21 октября в 07:43 утра по Киеву.

Вот видео очевидца из городка Форт-Грейшет в штате Мичиган:

Астроном Джонатан Макдауэлл сообщил в Twitter, что на кадрах – разрушение Космоса-2551.

24 апреля 2021 года пропагандистский российский ресурс ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США NORAD сообщил, что у России сгорел военный спутник Меридиан 2. До этого 3 апреля спутник РФ Космос-2525 сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

22 сентября командующий американскими Космическими силами Джон Рэймонд заявил, что угроза от военных спутников России и Китая реальна, и если тактика сдерживания противника не сработает, США "придется драться" в околоземном пространстве.

Читайте также: В атмосфере сгорел военный спутник РФ, отслеживавший ракеты США

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.