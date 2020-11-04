В Северной Каролине республиканец в 25 лет стал самым молодым конгрессменом
04.11.2020, 13:13
Мэдисон Коуртон (Фото – скриншот из видео Madison Cawthorn for Congress, Facebook)
Мэдисон Коуртон победил на выборах в Палату представителей США демократа Мо Дэвиса
Двадцатипятилетний республиканец Мэдисон Коуртон побеждает на выборах в Палату представителей США в 11-м округе Северной Каролины, сообщает Citizen Times.
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После подсчета более чем 98% голосов Коуртон получает 54,5%, кандидат от демократов Мо Дэвис – 42,4%.
Коуртон станет самым молодым конгрессменом в нынешнем составе Палаты представителей США. С 18 лет он находится в инвалидной коляске.
Последний раз в 25 лет конгрессменом становился демократ Томас Дауни в 1975 году.
- 3 ноября в США прошли выборы президента, трети сенаторов и всего состава Палаты представителей.
- На данный момент, по оценке AP, на выборах президента Байден получает 238 голосов выборщиков, Трамп – 213.
- LIGA.net ведет хронику голосования.
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