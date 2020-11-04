В Северной Каролине республиканец в 25 лет стал самым молодым конгрессменом

Мэдисон Коуртон победил на выборах в Палату представителей США демократа Мо Дэвиса

Двадцатипятилетний республиканец Мэдисон Коуртон побеждает на выборах в Палату представителей США в 11-м округе Северной Каролины, сообщает Citizen Times.

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После подсчета более чем 98% голосов Коуртон получает 54,5%, кандидат от демократов Мо Дэвис – 42,4%.

Коуртон станет самым молодым конгрессменом в нынешнем составе Палаты представителей США. С 18 лет он находится в инвалидной коляске.

Последний раз в 25 лет конгрессменом становился демократ Томас Дауни в 1975 году.

3 ноября в США прошли выборы президента, трети сенаторов и всего состава Палаты представителей.

На данный момент, по оценке AP, на выборах президента Байден получает 238 голосов выборщиков, Трамп – 213.

LIGA.net ведет хронику голосования.

Денис Юдин

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