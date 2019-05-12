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12.05.2019, 15:03

В Северной Македонии вступает в должность новый президент

В Северной Македонии вступает в должность новый президент - Фото
Стево Пендаровски (фото - EPA)

Стево Пендаровски набрал 51,83% голосов избирателей

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В парламенте Северной Македонии сегодня состоится церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровского. Об этом сообщает Новая Македония.

После инаугурации Стево Пендаровски официально вступит в должность.

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В церемонии инаугурации примут участие президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии - Румен Радев, Албании - Илир Мета.

6 мая 2019 года в Северной Македонии  на выборах президента победил кандидат от правящей партии Социал-демократический союз Македонии Стево Пендаровски. 

По данным государственной избирательной комиссии страны, Пендаровский, по подсчету почти 98% бюллетеней, набрал 51,83% голосов избирателей. Его соперница от оппозиционной правоконсервативной ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова набрала 44,57%.

Пендаровски ранее занимал должность национального координатора по подготовке Македонии к членству в Североатлантическом альянсе.

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Теги: Румен Радев, Александр Вучич, выборы, президент, северная македония, Стево Пендаровски
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