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В штате Нью-Йорк больше заболевших COVID-19, чем в Испании или Италии

В штате Нью-Йорк больше заболевших COVID-19, чем в Испании или Италии - Фото
Нью-Йорк, пациента с подозрением на коронавирус везут в больницу (Фото: Peter Foley/EPA)
09.04.2020, 10:48

В США за сутки 33 323 заболевших и 1922 умерших, в штате Нью-Йорк больше заболевших, чем в любой другой стране

За одни сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в США увеличилось на 33 323, в штате Нью-Йорк количество заболевших уже больше, чем в Испании и Италии, сообщает CNN.

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В США за сутки зафиксировано наибольшее с начала эпидемии количество умерших - 1922. Всего в стране от коронавируса умерло 14 817 человек. За день количество заболевших увеличилось на 33 323 и достигло 432 132 человек, это более четверти от заболевших во всем мире.

Единственным штатом, в котором до сих пор не обнаружено ни одного заболевшего COVID-19, остается Вайоминг.

Больше всего заболевших, 151 171, - в штате Нью-Йорк, это больше, чем в любой другой стране мира.

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Денис Юдин
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