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В штате Нью-Йорк запрещают продажу "ароматизированных" вейпов

В штате Нью-Йорк запрещают продажу "ароматизированных" вейпов - Фото
Иллюстративное фото: EPA
16.09.2019, 22:02

Продавцы вейпов несовершеннолетним будут иметь дело с полицией и Минздравом

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал указ о запрете продажи ароматизированных электронных сигарет. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я объявляю срочный указ, запрещающий продажу ароматизированных электронных сигарет. Государственная полиция и министерство здравоохранения будут бороться с предприятиями розничной торговли, которые продают несовершеннолетним сигареты", - говорится в сообщении.

По официальной информации, в США зафиксировано 6 смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вызванных скорее всего курением электронных сигарет.

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вейп курение электронная сигарета
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