В штате Нью-Йорк запрещают продажу "ароматизированных" вейпов

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал указ о запрете продажи ароматизированных электронных сигарет. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я объявляю срочный указ, запрещающий продажу ароматизированных электронных сигарет. Государственная полиция и министерство здравоохранения будут бороться с предприятиями розничной торговли, которые продают несовершеннолетним сигареты", - говорится в сообщении.

По официальной информации, в США зафиксировано 6 смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вызванных скорее всего курением электронных сигарет.

12 сентября сообщалось, что власти США намерены запретить продажи вейпов из-за роста количества смертельных случаев от курения электронных сигарет.

В июне 2019 года электронные сигареты запретили в Сан-Франциско

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