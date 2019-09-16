В штате Нью-Йорк запрещают продажу "ароматизированных" вейпов

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал указ о запрете продажи ароматизированных электронных сигарет. Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня я объявляю срочный указ, запрещающий продажу ароматизированных электронных сигарет. Государственная полиция и министерство здравоохранения будут бороться с предприятиями розничной торговли, которые продают несовершеннолетним сигареты", - говорится в сообщении.
По официальной информации, в США зафиксировано 6 смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вызванных скорее всего курением электронных сигарет.
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