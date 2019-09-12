Трамп собирается запретить продажу вейпов в США

Электронная сигарета (фото - pixabay.com)

Власти США намерены запретить продажи вейпов из-за роста количества смертельных случаев от курения электронных сигарет. Об этом со ссылкой на заявление руководства страны пишет Reuters.

Как сказал президент США Дональд Трамп Голосу Америки, вейпинг стал "гигантским бизнесом за очень короткое время", но власти "не могут позволить людям болеть и не могут подставлять молодежь", потому как "люди умирают из-за вейпов".

По его словам, за запрет вейпинга взялась первая леди Мелания Трамп. Американский лидер объяснил это также тем, что у них есть сын, за которого супруга очень переживает.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что планируется не полностью запретить продажи, а частично: будут изъяты курительные смеси с мятными и ментоловыми ароматами, с ароматом конфет, жвачки, фруктов, алкоголя.

В июне 2019 года электронные сигареты запретили в Сан-Франциско.

Справка. Электронная сигарета — устройство, создающее пар для вдыхания; может использоваться как в качестве средства доставки никотина, так и для ингаляции просто ароматизированного пара.

27 августа в Киеве у мужчины, который ехал в автомобиле, взорвалась электронная сигарета: он госпитализирован с ожогами рук.

В мае 2018 года в США впервые из-за взрыва электронной сигареты погиб вейпер.

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