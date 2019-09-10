Найдена причина смерти от электронных сигарет и вейпа - ученые

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Медики из США нашли причину заболеваний, провоцируемых курением электронных сигарет и вейпов. Все дело в масляной форме витамина Е. Результаты исследований опубликованы на сайте Департамента здравоохранения американского штата Нью-Йорк.

В начале августа в США зафиксировали 94 случая болезни легких, которые, по словам медиков, вызваны курением электронных сигарет.

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Небезопасное вещество обнаружили в каннабисе и жидкостях для вейпов, которые употребляли больные, а также в организме самих пациентов. Это первое вещество, которое было найдено в организме у всех заболевших, а также в употребляемых ими жидкостях.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования, чтобы убедиться в достоверности результатов.

Витамин Е, по словам исследователей, не наносит вред организму в случае его приема внутрь в виде витаминной добавки, но его вдыхание может быть опасным.

Маслоподобные свойства витамина могут вызвать следующие симптомы: кашель, боль в груди и одышка.

Американская медицинская ассоциация (AMA) заявляет, что сегодня вейпинг считается причиной уже 450 недавно выявленных случаев пульмонологических расстройств в США, результатом которых стали пять летальных исходов.

АМА призывает отказаться от употребления электронных сигарет и вейпов из-за резко растущего количества расстройств.

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