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В Швеции ввели разрешение на попрошайничество: сколько стоит

В Швеции ввели разрешение на попрошайничество: сколько стоит - Фото
Иллюстративное фото: EPA
05.08.2019, 15:15

Стоимость разрешения - 250 шведских крон (23 евро)

Город Эскильстуна стал первым муниципалитетом в Швеции, который ввел разрешения на попрошайничество. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на газету Nyheter24.

"Чтобы получить соответствующее разрешение нищие должны либо заполнить электронную форму онлайн, или обратиться в отделение полиции. Стоимость разрешения составляет 250 шведских крон (23 евро), кроме того, будет взиматься административный сбор", - отмечается в сообщении.

Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования.

Новые правила вступили в силу с 1 августа. По данным СМИ, ни одного запроса на получение разрешения полиция в первый день действия новых правил не получила.

За соблюдением новых правил будут следить муниципальные работники и полиция. Если у нищего не обнаружат соответствующего разрешения, у должностных лиц есть право оштрафовать его.

12 мюля 2019 года Верховный суд Швеции впервые признал мужчину виновным в изнасиловании за занятие сексом без явного согласия.

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швеция разрешение попрошайничество
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