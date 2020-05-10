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В Швейцарии прошли протесты против карантинных ограничений - видео

В Швейцарии прошли протесты против карантинных ограничений - видео - Фото
Протесты в Швейцарии (фото - Peter Klaunzer/EPA)
10.05.2020, 12:26

Местные жители протестовали против ограничений, введенных властью в связи с эпидемией коронавируса

Вчера, 9 мая, в ряде городов Швейцарии состоялись акции протеста, организованные местными жителями. Причиной протестов стали карантинные ограничения, которые, по мнению швейцарцев, нарушают их права. Об этом сообщает швейцарская организация общественного вещания RTS.

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В частности, несколько сотен протестующих вышли на улицы столицы Швейцарии - города Берна, а также Цюриха и Санкт-Галлена. Видео, на котором демонстранты собираются на акцию протеста в Цюрихе, выложили на YouTube местные жители.

Главным посылом протестующих стал лозунг, что установленные властью ограничения нарушают их основные права. Многие держали в руках плакаты с надписями, что "Швеция справилась так же хорошо, как и Швейцария, только без карантина", имея в виду, что власти Швеции не вводили особых ограничений в связи с карантином.

Послабления карантина в Швейцарии начались еще две недели назад - власти разрешили открыть парикмахерские и магазины по продаже цветов. Но некоторые ограничения все равно остались, в том числе, запрет собираться группами по пять и более человек.

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Дарья Мостовая
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