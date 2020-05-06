В Киеве врачи больницы скорой помощи протестовали против урезания зарплат: видео

В Киеве врачи клинической больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста в связи со снижением зарплат. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

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По словам врача Виталия Черкашина, в СМИ распространяется информация, что врачи в больнице получают по 50 000 грн зарплаты, медсестры — 30 000 грн, санитарки — 20 000 грн. "Но это не так", - сказал он.

Один из участвовавших в акции протеста врачей сказал, что его зарплата - 3688 грн. Мужчина сказал, что работает в этой больнице уже 21 год. Он также представился, но из-за плохого качества звука его фамилию расслышать не удалось.

"После начала второго этапа реформы, при помощи НСЗУ, не знаю, какой механизм был запущен, но те доплаты, которые были раньше, все урезали", - сказал Черкашин. По его словам, врачи получили на 40-50% меньше, чем раньше.

Всего в акции протеста приняли участие около 20 медиков.