В Сингапуре пассажирский самолет сопровождали два истребителя

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В Сингапуре для сопровождения пассажирсского самолета Scoot TR385 подняли два истребителя. Как пишет Би-Би-Си, такое решение было принято из-за сообщения о взрывчатке на борту самолета.

В самолете находилось 144 пассажира, все они летели из Филиппин. Один из них, 13-летний мальчик, сказал, что в самолете взрывчатка.

Самолет удачно приземлился, а всех пассажиров и шестерых членов экипажа эвакуировали.

На борту взрывчатка не была найдена. Однако в Министерстве обороны Сингапура заявили, что каждую угрозу будут воспринимать как реальную.

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