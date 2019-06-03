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03.06.2019, 09:45

В Сингапуре пассажирский самолет сопровождали два истребителя

В Сингапуре пассажирский самолет сопровождали два истребителя - Фото
Фото: EPA

Один из пассажиров самолета заявил, что в нем находится взрывчатка, и власти Сингапура подняли два истребителя для сопровождения воздушного судна

В Сингапуре для сопровождения пассажирсского самолета Scoot TR385 подняли два истребителя. Как пишет Би-Би-Си, такое решение было принято из-за сообщения о взрывчатке на борту самолета.

В самолете находилось 144 пассажира, все они летели из Филиппин. Один из них, 13-летний мальчик, сказал, что в самолете взрывчатка.

Самолет удачно приземлился, а всех пассажиров и шестерых членов экипажа эвакуировали.

На борту взрывчатка не была найдена. Однако в Министерстве обороны Сингапура заявили, что каждую угрозу будут воспринимать как реальную.

В сети появилась новая видеозапись момента столкновения прогулочного катера "Русалка" и теплохоа Viking Sigyn в Будапеште, когда в результате аварии погибли семь человек и 21 пропал без вести.

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Теги: транспорт, авиа, истребитель, взрывчатка
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