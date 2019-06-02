Авария катера в Будапеште: появилась запись столкновения - видео

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Видео записано с борта корабля, пришвартованного у берега Дуная

В сети появилась новая видеозапись момента столкновения прогулочного катера "Русалка" и теплохоа Viking Sigyn в Будапеште, когда в результате аварии погибли семь человек и 21 пропал без вести. Видео опубликовано на венгерском канале в YouTube.

Под мостом Маргит с юга, судя по кадрам, Viking Sigyn, догнал "Русалку" и толкнул вперед. Как переворачивается катер камера не засняла. После столкновения круизный лайнер сдал назад и видно, как люди на палубе паникуют и сбрасывают на воду спасательные круги тонущим пассажирам "Русалки".

После этого Viking Sigyn начал движение и вслед за ним прошел еще один похожий теплоход - Viking Ingvi. 

29 мая на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер в Будапеште, погибли семь человек, без вести пропали более 20 человек. Суд в Будапеште постановил арестовать 64-летнего украинца-капитана круизного судна, столкнувшегося с прогулочным катером.

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Теги: авария, будапешт, катер
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