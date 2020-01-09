В Словении сожгли 8-метрового деревянного "Трампа": фото

Жители были недовольны статуей (Фото: Igor Kupljenik/ЕРА)

Сегодня в Словении сожгли восьмиметровую деревянную статую, пародийно изображающую президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ABCNews.

Статуя высотой около восьми метров (26 футов) была возведена в прошлом году в селе на северо-востоке Словении, Трамп изображен в стиле Статуи Свободы. При срабатывании механизма у статуи открывался красный рот с акульими зубами.

Несмотря на то, что статуя стала туристической достопримечательностью, местные жители были недовольны ее внешним видом, пообещав поджечь к Хэллоуину. "Трампа" пришлось перенести в другой населенный пункт в этом районе.

Словенская полиция разыскивает поджигателя.

В июле 2019 года на окраине Словенского города Севница – родины Мелании Трамп – появилась статуя в честь первой леди США

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