В Словении сожгли 8-метрового деревянного "Трампа": фото

Сегодня в Словении сожгли восьмиметровую деревянную статую, пародийно изображающую президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ABCNews.
Статуя высотой около восьми метров (26 футов) была возведена в прошлом году в селе на северо-востоке Словении, Трамп изображен в стиле Статуи Свободы. При срабатывании механизма у статуи открывался красный рот с акульими зубами.
Несмотря на то, что статуя стала туристической достопримечательностью, местные жители были недовольны ее внешним видом, пообещав поджечь к Хэллоуину. "Трампа" пришлось перенести в другой населенный пункт в этом районе.
Словенская полиция разыскивает поджигателя.
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