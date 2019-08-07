В США арестовали россиянина за пересылку оружия в Россию

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В американском штате Пенсильвания арестовали россиянина Владимира Кузнецова по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Об этом сообщает РБК.

Прокуратура вменяет Кузнецову незаконный вывоз, попытку вывоза, а также сговор с целью вывоза частей огнестрельного оружия из США физическим лицам в России. Россиянин нарушил законы, призванные обеспечивать национальную безопасность Штатов.

По версии обвинения, с февраля 2017 года и по настоящее время Кузнецов поставлял из США в Россию части огнестрельного оружия и других предметов, включенных в контрольный список товаров, которые не могут вывозиться из США без лицензий Госдепартамента и Министерства торговли США. Кузнецов покупал онлайн части оружия, в том числе детали, используемые для сборки снайперских винтовок. В дальнейшем экспортировал их через почтовую службу США покупателям в России, маскируя посылки ложными описаниями.

Кузнецову грозит до 20 лет лишения свободы.