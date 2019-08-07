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В США арестовали россиянина за пересылку оружия в Россию

В США арестовали россиянина за пересылку оружия в Россию - Фото
Фото: LIGA.net
07.08.2019, 06:55

Владимир Кузнецов арестован по обвинению в незаконном экспорте оружия, ему грозит до 20 лет тюрьмы

В американском штате Пенсильвания арестовали россиянина Владимира Кузнецова по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Об этом сообщает РБК.

Прокуратура вменяет Кузнецову незаконный вывоз, попытку вывоза, а также сговор с целью вывоза частей огнестрельного оружия из США физическим лицам в России. Россиянин нарушил законы, призванные обеспечивать национальную безопасность Штатов.

По версии обвинения, с февраля 2017 года и по настоящее время Кузнецов поставлял из США в Россию части огнестрельного оружия и других предметов, включенных в контрольный список товаров, которые не могут вывозиться из США без лицензий Госдепартамента и Министерства торговли США. Кузнецов покупал онлайн части оружия, в том числе детали, используемые для сборки снайперских винтовок. В дальнейшем экспортировал их через почтовую службу США покупателям в России, маскируя посылки ложными описаниями.

Кузнецову грозит до 20 лет лишения свободы.

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оружие Владимир Кузнецов
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