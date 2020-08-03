В США частично выяснили, что за загадочные семена присылали американцам из Китая

В первых образцах семян, которые получали американцы из Китая, не оказалось семян опасных растений, говорят в Минсельхозе США

Часть таинственных семян, которые приходили в посылках из Китая американцам, несмотря на то, что они не делали заказ, оказались семенами обычных трав. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства США, передает Business Insider.

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"Мы определили 14 различных видов семян, включая горчицу, капусту, утреннюю славу и некоторые травы, такие как мята, шалфей, розмарин, лаванда, а также другие семена, такие как гибискус и розы", - сказал Усама Эль-Лисси из Службы инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза.

При этом он добавил, что это лишь часть образцов, которые собрали и успели исследовать.

На прошлой неделе сообщалось, что американцы из 27 штатов начали получать посылки с неизвестными семенами из Китая. Власти призывали не вскрывать упаковки, поскольку полагали, что там могут быть растения-захватчики или патогены. Также предполагалось, что китайские компании отправляли семена без заказа, чтобы подделать отзывы на торговых площадках.

В Министерстве иностранных дел Китая позже заявили, что адресные ярлыки на посылках якобы были подделаны, и призвали почту США отправить посылки в Китай для расследования, передает CNN.

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Марк Сировой

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