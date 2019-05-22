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22.05.2019, 20:33

В США из тел умерших разрешили делать удобрения

В США из тел умерших разрешили делать удобрения - Фото
ФОто: flickr.com/blondie86

Человек должен дать согласие на подобное использование своего тела после смерти

Первым в США штатом, позволившим использование тел умерших в качестве удобрения, стал Вашингтон. Об этом сообщает BBC.

В соответствии с новым законом, который губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписал 21 мая, люди могут дать разрешение на преобразование собственного тела на удобрение после своей смерти.

Этот метод рассматривается в качестве альтернативы кремации и погребению, а также как вариант решения проблемы нехватки земли на городских кладбищах.

Тело умершего, который согласился на преобразование в компост, помещают в шестигранный контейнер с люцерной, опилками и соломой. Затем контейнер закупоривают  на 30 дней, в течение которых человеческие останки разлагаются естественным путем, образуя примерно "две тележки" удобрения. 

Автор идеи и контейнера, Джо Рим Ли, поясняет, что такой способ уменьшает количество токсичных загрязнителей, которые выбрасываются в окружающую среду во время разложения и кремации организма.

Процесс преобразования человеческих тел в удобрение уже легализован в Швеции, а "естественные" захоронения, когда умерших хоронят без гробов или в при биоразлагаемых ящиках, разрешены в Великобритании.

21 мая Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Евросоюзе ряда одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

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Теги: экология, похороны
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