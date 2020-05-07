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В США из-за медицинской маски из тюрьмы выпустили не того заключенного

В США из-за медицинской маски из тюрьмы выпустили не того заключенного - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.05.2020, 12:50

В американском Чикаго заключенный выдал себя за другого человека и ему удалось выйти из тюрьмы

В тюрьме в американском Чикаго заключенный надел медицинскую маску и выдал себя за другого человека, которого должны были освободить. Об этом сообщает CNN.

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21-летний заключенный Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона, которого должны были выпустить из тюрьмы. Хендерсон пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на $1000.

Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен из тюрьмы. Сейчас полиция ищет беглеца, а Хендерсона обвинили в содействии побегу. 

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Владислав Сердюк
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