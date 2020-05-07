В США из-за медицинской маски из тюрьмы выпустили не того заключенного

В тюрьме в американском Чикаго заключенный надел медицинскую маску и выдал себя за другого человека, которого должны были освободить. Об этом сообщает CNN.
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21-летний заключенный Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона, которого должны были выпустить из тюрьмы. Хендерсон пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на $1000.
Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен из тюрьмы. Сейчас полиция ищет беглеца, а Хендерсона обвинили в содействии побегу.