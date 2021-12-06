В США модернизировали ядерную бомбу. Массовое производство начется в мае 2022-го

В США завершили сборку первой серийной модернизированной ядерной бомбы B61-12. Выпускать будут с мая 2022-го по 2026 год, пишет Национальное управление США по ядерной безопасности.

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По словам разработчиков, В61-12 получит боевую часть мощностью 50 килотонн и станет корректированной: на нее установят управляемые хвостовые рули, которые позволят существенно увеличить точность. С боеприпаса ликвидируют парашютную систему.

Разработка B61-12 – часть масштабной американской программы по ядерному обновлению. Она заменит все бомбы типа B61 и B83, стоящие на вооружении с 1983 года. Ожидается, что боеприпас прослужит не менее 20 лет.

Завод в Техасе должен был начать выпуск обновленной B61-12 в 2018 году, но национальное управление по ядерной безопасности США поставило под сомнение долговечность запчастей.

Первая серийная B61-12 сошла с конвейера 23 ноября 2021 года. Она не была создана с нуля, а стала результатом переработки разных предыдущих версий.

Ядерные бомбы B61 стоят на вооружении США с 1968 года и сейчас остаются основным оружием стратегических ядерных сил страны.

24 апреля 2021 года замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу заявила, что ядерные державы способствуют возникновению новой гонки ядерных вооружений и растет угроза применения ядерного оружия.

15 августа в американском "мозговом центре" National Interest предположили, что Россия, США или Китай могут случайно начать ядерную войну.

В августе этого же года США на полигоне провели два сброса тактического ядерного оружия во время полета истребителя-бомбардировщика четвертого поколения F-15E Strike Eagle.

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Яна Катасонова

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