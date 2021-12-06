В США модернизировали ядерную бомбу. Массовое производство начется в мае 2022-го
В США завершили сборку первой серийной модернизированной ядерной бомбы B61-12. Выпускать будут с мая 2022-го по 2026 год, пишет Национальное управление США по ядерной безопасности.
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По словам разработчиков, В61-12 получит боевую часть мощностью 50 килотонн и станет корректированной: на нее установят управляемые хвостовые рули, которые позволят существенно увеличить точность. С боеприпаса ликвидируют парашютную систему.
Разработка B61-12 – часть масштабной американской программы по ядерному обновлению. Она заменит все бомбы типа B61 и B83, стоящие на вооружении с 1983 года. Ожидается, что боеприпас прослужит не менее 20 лет.
Завод в Техасе должен был начать выпуск обновленной B61-12 в 2018 году, но национальное управление по ядерной безопасности США поставило под сомнение долговечность запчастей.
Первая серийная B61-12 сошла с конвейера 23 ноября 2021 года. Она не была создана с нуля, а стала результатом переработки разных предыдущих версий.
Ядерные бомбы B61 стоят на вооружении США с 1968 года и сейчас остаются основным оружием стратегических ядерных сил страны.
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