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В США модернизировали ядерную бомбу. Массовое производство начется в мае 2022-го

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 17:06
В США модернизировали ядерную бомбу. Массовое производство начется в мае 2022-го - Фото
Истребитель с бомбами серии В61 (фото - ВС США)

В США завершили сборку первой серийной модернизированной ядерной бомбы B61-12. Выпускать будут с мая 2022-го по 2026 год, пишет Национальное управление США по ядерной безопасности.

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По словам разработчиков, В61-12 получит боевую часть мощностью 50 килотонн и станет корректированной: на нее установят управляемые хвостовые рули, которые позволят существенно увеличить точность. С боеприпаса ликвидируют парашютную систему.

Разработка B61-12 – часть масштабной американской программы по ядерному обновлению. Она заменит все бомбы типа B61 и B83, стоящие на вооружении с 1983 года. Ожидается, что боеприпас прослужит не менее 20 лет.

Завод в Техасе должен был начать выпуск обновленной B61-12 в 2018 году, но национальное управление по ядерной безопасности США поставило под сомнение долговечность запчастей.

В61-12 на самолете (фото – ВС США)

Первая серийная B61-12 сошла с конвейера 23 ноября 2021 года. Она не была создана с нуля, а стала результатом переработки разных предыдущих версий.

Ядерные бомбы B61 стоят на вооружении США с 1968 года и сейчас остаются основным оружием стратегических ядерных сил страны.

  • 24 апреля 2021 года замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу заявила, что ядерные державы способствуют возникновению новой гонки ядерных вооружений и растет угроза применения ядерного оружия.
  • 15 августа в американском "мозговом центре" National Interest предположили, что Россия, США или Китай могут случайно начать ядерную войну.
  • В августе этого же года США на полигоне провели два сброса тактического ядерного оружия во время полета истребителя-бомбардировщика четвертого поколения F-15E Strike Eagle.

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Яна Катасонова
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США вооружение бомба ядерная
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