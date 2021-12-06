Норвежцы оснастили дроны гранатометами – видео

В Норвегии на беспилотнике установили гранатомет М72 – мощное противотанковое оружие, которым можно управлять дистанционно. Концепция принадлежит норвежскому оборонному предприятию Nammo, сообщается на сайте компании.

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По данным разработчиков, гранатомет калибра 66 мм эффективен против различных целей – некоторой бронетехники, личного состава, укрепленных сооружений.

Сейчас М72 используют несколько стран, которые входят в НАТО. Уточняется, что стандартный гранатомет имеет максимальную эффективную дальность около 350 метров. Выстрел – с плеча. Новая концепция дрона открывает несколько новых возможностей для универсального использования и гораздо большей дальности.

По словам Куок Бао Дьепа, вице-президента Nammo, новый дрон с гранатометом открывает вариант "атаки сверху" против более тяжело бронированных целей, вплоть до боевых танков, но при этом позволяет оператору находиться в безопасности.

В Nammo отмечают: по сравнению с обычными противотанковыми снарядами, такой "гранатометный" беспилотник может стать "эффективным и недорогим решением против бронированных войск". Бронепробиваемость некоторых вариантов M72 – до 450 мм.

Сейчас максимальная дальность действия дрона – около трех-четырех километров. Компания проводит эксперименты, чтобы увеличить уровень сигнала до 50 км.

В октябре 2021 года ВСУ впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar — уничтожена пушка боевиков, из которой они вели обстрел украинских позиций.

В ноябре Украина подписала два соглашения о поставке двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS и тяжелого ударного беспилотника Akinci.

В начале декабря Турция и Украина договорились о новых поставках для ВСУ Bayraktar – заказы еще как минимум на 20 дронов находятся в стадии разработки.

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Яна Катасонова

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