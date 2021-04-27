В США на аукционе продадут самое старое виски в мире. Цена 200-летнего напитка от $20 000

В США готовятся выставить на продажу старинное виски – предполагается, что дата его создания приходится примерно на 1800 год. Стартовая цена Old Ingledew составит порядка $20 000 – 40 000, аукцион продлится с 22 по 30 июня. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Скиннер.

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По словам одного из экспертов дома Скиннер Джозефа Хаймана, "этот виски считается единственной уцелевшей бутылкой из трио погреба JP Morgan, подаренной в 1940-х годах правящей элите Вашингтона".

По информации аукционного дома, финансист Джон Морган купил эту бутылку во время одного из своих визитов в Джорджию – в те времена виски после выдержки в дубовых бочках было принято хранить в стеклянных бутылках. Позже он подарил виски своему другу Джеймсу Бирнсу, а еще две аналогичные бутылки – 32-му президенту США Франклину Рузвельту.

В начале XX века Бирнс стал конгрессменом, сенатором США и судьей Верховного суда. Его семья хранила заветную бутылку более трех поколений, пока не решила выставить легендарное виски на аукцион.

В феврале в Нью-Йорке на аукцион выставили редкие метеориты, одному из них более 7,5 млрд лет – фото.

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Дарья Мостовая

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