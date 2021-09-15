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В США на аукционе пустили с молотка священную для индейцев Пещеру картинок: племя в шоке

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 16:00
В США на аукционе пустили с молотка священную для индейцев Пещеру картинок: племя в шоке - Фото
Изображения на стенах "Пещеры картинок" (скриншот из видеозаписи Selkirk Auctioneers & Appraisers)

В американском штате Миссури на аукционе продали пещеру с наскальными рисунками, которым более 1000 лет. Они считаются одним из важнейших объектов наскальной живописи в Северной Америке, а представители племени Осейджи назвали аукцион "душераздирающим", сообщает The Guardian.

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Стоянка коренных жителей Америки, также известная как "Пещера картинок", находится в диких лесах Миссури. Семья, владевшая этой землей с 1953 года, в основном использовала территорию для охоты. Участник торгов купил лес и пещеру за $2,2 млн.

Пещера была местом священных ритуалов и захоронения умерших. На ее стенах все еще сохранились более 290 доисторических рисунков людей, животных, мифических существ и иероглифических символов. Ученые, использовав образцы пигментов, выяснили, что изображениям более 1000 лет.

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 Также пещера стала круглогодичным домом для исчезающих видов летучих мышей.

"Наши предки жили на этой территории 1300 лет. Это была наша земля. Сотни тысяч наших предков похоронены по всему Миссури и Иллинойсу, в том числе в Пещере картинок", – заявили представители коренных американцев.

Кумбер Елизавета
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история аукцион пещера индейцы живопись
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