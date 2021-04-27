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В Африке нашли самое древнее жилище предков человека: 3D-панорама, виртуальный тур пещерой видео

27.04.2021, 10:45
Wonderwerk Cave (фото — zamaniproject.org)
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Археологи обнаружили самое древнее жилище первобытных людей: это пещера Вандерверк ("Чудо" на африкаанс, – ред.) в африканской пустыне Калахари. О находке исследователи сообщили в журнале Quaternary Science Reviews.

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Авторы из Еврейского университета Иерусалима и Университета Торонто утверждают, что нашли фрагменты простых каменных орудий, кости животных и пепел, которым (как показал магнитный и изотопный анализ осадочного слоя толщиной до 2,5 м) примерно 1,8 млн лет.

Место пещеры на карте юга Африки

Наличие пепла такой давности, считают ученые, является свидетельством самого раннего из известных науке преднамеренного использования огня предками современных людей. Они поддерживали огонь либо для обогрева, либо для отпугивания хищников, либо для всего вместе.

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Эта пещера – одно из редких мест с более-менее непрерывной археологической "летописью" человеческой деятельности, которая охватывает миллионы лет.

Нажмите, чтобы увеличить (фото – zamaniproject.org)

Нажмите, чтобы увеличить (фото – zamaniproject.org)

Нажмите, чтобы увеличить (фото – zamaniproject.org)

Ранее ученые обнаружили предка современных животных – и человека также: ему 555 млн лет (фото).

Фото: zamaniproject.org

Евгений Пилипенко
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история наука африка исследование археология палеонтология пещера человечество Wonderwerk Cave
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