В США нашли тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Фото: Maeve Townsend/Facebook

Американская полиция обнаружила тело Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин - пропавшей на днях внучки Роберта Кеннеди, брата американского президента Джона Кеннеди. Женщину нашли мертвой на побережье Чесапикского залива между штатами Вирджиния и Мэриленд. Об этом сообщил канал CBS Baltimore.

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Мейв Кеннеди вместе с сыном пропали на прошлой неделе во время прогулки на каноэ по заливу - они хотели догнать уплывший мячик. Обратно они уже не вернулись.

Вчера вечером, 6 апреля, полицейские нашли погибшую. Поиски ребенка продолжаются.

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26 февраля в Киеве нашли мертвым бизнесмена из Кривого Рога.

12 марта в киевском кинотеатре на проспекте Маяковского нашли мертвым его директора.

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