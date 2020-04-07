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В США нашли тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

В США нашли тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди - Фото
Фото: Maeve Townsend/Facebook
07.04.2020, 13:28

После недельных поисков женщину нашли мертвой на побережье Чесапикского залива

Американская полиция обнаружила тело Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин - пропавшей на днях внучки Роберта Кеннеди, брата американского президента Джона Кеннеди. Женщину нашли мертвой на побережье Чесапикского залива между штатами Вирджиния и Мэриленд.  Об этом сообщил канал CBS Baltimore.

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Мейв Кеннеди вместе с сыном пропали на прошлой неделе во время прогулки на каноэ по заливу - они хотели догнать уплывший мячик. Обратно они уже не вернулись. 

Вчера вечером, 6 апреля, полицейские нашли погибшую. Поиски ребенка продолжаются.

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Дарья Мостовая
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Кеннеди США смерть утопление внучка
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