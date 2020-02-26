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В Киеве нашли мертвым бизнесмена Вульфа: что известно

В Киеве нашли мертвым бизнесмена Вульфа: что известно - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
26.02.2020, 12:34

В прокуратуре Киева отметили, что версия самоубийства является приоритетной

Бизнесмена из Кривого Рога Леонида Вульфа вчера, 25 февраля, нашли мертвым в Киеве. Об этом LIGA.net сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, по данному факту следственный отдел Печерского управления полиции внес сведения до ЕРДР по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"Приоритетной версией на сегодня является самоубийство. Но пока не будут получены результаты судебно-медицинской экспертизы, баллистической экспертизы нельзя исключать другие (версии, - ред.)", - отметила Максимец.

По ее словам,  при осмотре места происшествия установлено, что двери были закрыты изнутри.

"Также была выявлена записка, в дальнейшем будет проведена экспертиза относительно этой записки, писал ли он ее сам, его ли это почерк, может какие-то другие обстоятельства", - добавила Максимец, уточнив, что содержание записки ей неизвестно.

Пресс-секретарь Печерского управления полиции Оксана Тищенко подчеркнула в комментарии LIGA.net, что личные данные убитого они не разглашают, рассказав о факте инцидента.

"Вчера в квартире на улице Городецкого было выявлено тело мужчины. Предварительно, - это самоубийство", - отметила Тищенко.

По ее словам, с места инцидента правоохранители изъяли предмет, похожий на оружие, его отправили на экспертизу. "Также тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - уточнила Тищенко.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство", продолжается расследование.

По информации СМИ, Вульф начинал свой бизнес в 1990-х, он создал в офшорной зоне фирму, через которую Израиль и еще ряд стран торговали металлом. В ноябре 2019 года из квартиры Вульфа выкрали $200 000.

  • 4 декабря правоохранители задержали двух жителей Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве грузинского предпринимателя, который приехал в Киев по работе
Арина Толина
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