В США от коронавируса умерли уже больше 50 000 человек

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В США число скончавшихся от заражения коронавирусом COVID-19 превысило 50 000 человек. Таковы данные Университета Джона Хопкинса.

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США — на первом месте в мире по количеству инфицированных и по смертности от коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения, по состоянию на 24 апреля, превышает 870 000 человек.

Вместе с тем население США составляет 330 миллионов человек, что намного больше, чем в других пострадавших странах, таких как Испания и Италия.

Сегодня президент США Дональд Трамп предложил провести исследование, можно ли излечиться от коронавируса, если ввести дезинфицирующее средство в легкие. Медицинское сообщество было шокировано этим предположением.

LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе. На утро 24 апреля в мире зафиксированы 2 725 035 случаев заражения, 191 047 пациентов умерли, 745 813 выздоровели.