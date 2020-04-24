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В США от коронавируса умерли уже больше 50 000 человек

В США от коронавируса умерли уже больше 50 000 человек - Фото
Фото: EPA
24.04.2020, 19:05

США — на первом месте в мире по количеству инфицированных и по смертности от коронавируса

В США число скончавшихся от заражения коронавирусом COVID-19 превысило 50 000 человек. Таковы данные Университета Джона Хопкинса.

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США — на первом месте в мире по количеству инфицированных и по смертности от коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения, по состоянию на 24 апреля, превышает 870 000 человек.

Вместе с тем население США составляет 330 миллионов человек, что намного больше, чем в других пострадавших странах, таких как Испания и Италия.

  • Сегодня президент США Дональд Трамп предложил провести исследование, можно ли излечиться от коронавируса, если ввести дезинфицирующее средство в легкие. Медицинское сообщество было шокировано этим предположением.
  • На утро 24 апреля в мире зафиксированы 2 725 035 случаев заражения, 191 047 пациентов умерли, 745 813 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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США коронавирус COVID -19
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