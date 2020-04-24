В США от коронавируса умерли уже больше 50 000 человек

В США число скончавшихся от заражения коронавирусом COVID-19 превысило 50 000 человек. Таковы данные Университета Джона Хопкинса.
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США — на первом месте в мире по количеству инфицированных и по смертности от коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения, по состоянию на 24 апреля, превышает 870 000 человек.
Вместе с тем население США составляет 330 миллионов человек, что намного больше, чем в других пострадавших странах, таких как Испания и Италия.