В США предложили строить стену с Мексикой с налога на порно

Стена на границе с Мексикой (фото: EPA)

В США власти штата Аризона предложили частично решить проблему "шатдауна" и профинансировать строительство стены с Мексикой из налога на порно. Об этом пишет FoxNews.

Согласно инициативе республиканца Гэйла Гриффина, на всех мобильных устройствах, купленных или проданных в Аризоне, должны быть установлены программы, блокирующие порно.

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Те же пользователи, которые захотят обойти блокировку, должны будут подать запрос компании-дистрибьютору устройств и сопроводить его документом, подтверждающим их совершеннолетие.

К тому же, такие пользователи будут обязаны заплатить $20 - с этих денег и будет финансировать стена и "шатдаун".

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