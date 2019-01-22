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22.01.2019, 17:41

В США предложили строить стену с Мексикой с налога на порно

В США предложили строить стену с Мексикой с налога на порно - Фото
Стена на границе с Мексикой (фото: EPA)

Изначально на всех мобильных устройствах в Аризоне будет установлен блокировщик порно. Тот, кто захочет его отключить, должен будет заплатить $20

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В США власти штата Аризона предложили частично решить проблему "шатдауна" и профинансировать строительство стены с Мексикой из налога на порно. Об этом пишет FoxNews.

Согласно инициативе республиканца Гэйла Гриффина, на всех мобильных устройствах, купленных или проданных в Аризоне, должны быть установлены программы, блокирующие порно.

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Те же пользователи, которые захотят обойти блокировку, должны будут подать запрос компании-дистрибьютору устройств и сопроводить его документом, подтверждающим их совершеннолетие. 

К тому же, такие пользователи будут обязаны заплатить $20 - с этих денег и будет финансировать стена и "шатдаун".

Читайте также: Стена против экономики. Что нужно знать о шатдауне в США

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Теги: шатдаун, дональд трамп, стена на границе с мексикой
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