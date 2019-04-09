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09.04.2019, 21:58

В США предовратили теракт с грузовиком как в Ницце - полиция

В США предовратили теракт с грузовиком как в Ницце - полиция - Фото
Фото: depositphotos.com

Сообщается, что о плане подозреваемого совершить теракт правоохранители узнали только после его задержания

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Правоохранительные органы США арестовали жителя штата Мэриленд 28-летнего Ронделла Генри по подозрению в планировании террористической атаки. По мнению полиции, подозреваемый планировал с помощью грузовика сбить пешеходов, как это произошло во время теракта в Ницце в 2016 году, когда погибли 86 человек. Об этом сообщает Голос Америки.

Сторона обвинения заявила, что Генри прошлом месяце украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта. Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал направить похищенный грузовик на пешеходов и искал место их наибольшего скопления. Отмечается, что действия задержанного выглядят спонтанными, а сам он радикализировался, просматривая онлайн видео действий террористов Исламского государства.

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Сообщается, что о плане подозреваемого совершить теракт правоохранители узнали только после его задержания.

По данным правоохранителей, подозреваемый отправился в международный аэропорт Даллеса близ Вашингтона, но не смог пройти мимо охраны. Тогда этого он поехал к популярной среди туристов Национальной гавани в пригороде Вашингтона. Там подозреваемый ждал, пока соберется достаточная, по его мнению, толпа. Вечером он проник в один из катеров, пришвартованных на причале, чтобы, переночевав, вернуться к задуманному утром. Между тем полиция нашла угнанный автомобиль и ждала там подозреваемого.

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Сейчас Генри обвиняют только в перевозке украденного автомобиля между штатами. Неизвестно, будут ли ему предъявлены дополнительные обвинения.

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Теги: теракт, грузовик, вашингтон
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