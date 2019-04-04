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04.04.2019, 11:15

Новозеландскому террористу выдвинули почти 90 обвинений

Новозеландскому террористу выдвинули почти 90 обвинений - Фото
Фото: EPA

Стрелку, который атаковал мечети в Крайстчерче, предъявлено 89 обвинений, из них 39 - в убийстве

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Новозеландскому террористу, который атаковал мечети в городе Крайстчерч, выдвинули почти 90 обвинений. Об этом сообщает Радио Свобода.

В том числе подозреваемому предъявлено 50 обвинений в убийстве и 39 - в попытке убийства по делу о теракте в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче 15 марта.

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Террорист должен предстать перед судом Крайстчерча через аудиовидеосвязь из Окленда завтра, 5 апреля.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" стрелок написал, что был в Украине.

25 марта премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о проведении масштабного расследования обстоятельств теракта в мечетях.

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Теги: теракт, терроризм, новая зеландия
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