Новозеландскому террористу выдвинули почти 90 обвинений

Фото: EPA

Новозеландскому террористу, который атаковал мечети в городе Крайстчерч, выдвинули почти 90 обвинений. Об этом сообщает Радио Свобода.

В том числе подозреваемому предъявлено 50 обвинений в убийстве и 39 - в попытке убийства по делу о теракте в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче 15 марта.

Реклама

Террорист должен предстать перед судом Крайстчерча через аудиовидеосвязь из Окленда завтра, 5 апреля.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" стрелок написал, что был в Украине.

25 марта премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о проведении масштабного расследования обстоятельств теракта в мечетях.