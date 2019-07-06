В США представили концепцию противодействия влиянию Кремля

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Агентство США по международному развитию USAID в пятницу, 5 июля, представило концепцию по противодействию усилению влияния Кремля в мире. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам директора агентства Марка Грина, миссия USAID заключается в помощи правительствам других стран, гражданскому обществу и частному сектору в государствах-партнерах США на пути к самодостаточному развитию. Программа агентства по противодействию пагубному влиянию Кремля (Framework for Countering Malign Kremlin Influence, CMKI, - ред.) должна стать важным инструментом в этой связи.

"США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа исключительно важна для стратегических интересов Америки. При этом российское правительство и его представители поставили себе целью ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров", - отметил Грин на презентации доклада USAID в Париже.

Назвав нынешние российские власти "авторитарным режимом, который агрессивно ищет новую сферу влияния за рубежом" и сравнив его с коварным хищником, Грин указал на попытки Кремля распространить свое влияние на страны Европы и Евразии.

По данным USAID, одним из основных инструментов расширения влияния Кремля являются платформы Russia Today и Sputnik International, а также социальные СМИ, в которых тысячи оплачиваемых Кремлем групп распространяют пропаганду для создания путаницы и недоверия по отношению к западным институтам.

По данным агентства, только на работу Russia Today и Sputnik International Кремль тратит почти $300 млн ежегодно.

5 июля российской пропагандистской телекомпании Russia Today отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы, которую организовывает МИД Великобритании.